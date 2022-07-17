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Авиакатастрофа Ан-12 в Греции: в МИД подтвердили, что на борту было восемь украинцев

Киев • УНН

 • 203242 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подтвердил, что на борту украинского транспортного самолета Ан-12, который разбился в Греции, было восемь украинцев. По его словам, самолет перевозил опасный груз, предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей, передает УНН

Цитата

"Ночью на севере Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет АН-12, который перевозил опасный груз по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш. Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии - отказ одного из двигателей", - написал Николенко в Facebook.

Детали

По словам Николенко, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на базе консульства Украины в Салониках создан оперативный штаб.

"На место катастрофы уже прибыли украинские консулы, которые взаимодействуют со спасателями и правоохранителями Греции ради выяснения всех обстоятельств инцидента. Сейчас продолжаются спасательные работы и пожаротушение", - сообщил спикер МИД.

Напомним

Ранее сообщали, что грузовой самолет украинского перевозчика с восемью людьми на борту разбился вблизи города Кавала на севере Греции вечером 16 июля.

Представитель Службы гражданской защиты Греции в эфире греческой корпорации телерадиовещания ERT предположил, что самолет мог перевозить 12 тонн токсичных материалов.

Позже гендиректор украинской компании "Меридиан" Денис Богданович подтвердил гибель восьми членов экипажа самолета Ан-12, который разбился в Греции.

Добавим

Авиакомпания "Меридиан" осуществляет чартерные грузовые рейсы по всему миру, а также выполняет контракты с государственными и неправительственными организациями по перевозке гуманитарных грузов. "Меридиан" тесно сотрудничает с ООН и НАТО по доставке срочных грузов, в том числе военных и двойного назначения.

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