Авиакатастрофа Ан-12 в Греции: в МИД подтвердили, что на борту было восемь украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подтвердил, что на борту украинского транспортного самолета Ан-12, который разбился в Греции, было восемь украинцев. По его словам, самолет перевозил опасный груз, предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей, передает УНН.
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"Ночью на севере Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет АН-12, который перевозил опасный груз по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш. Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии - отказ одного из двигателей", - написал Николенко в Facebook.
Детали
По словам Николенко, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на базе консульства Украины в Салониках создан оперативный штаб.
"На место катастрофы уже прибыли украинские консулы, которые взаимодействуют со спасателями и правоохранителями Греции ради выяснения всех обстоятельств инцидента. Сейчас продолжаются спасательные работы и пожаротушение", - сообщил спикер МИД.
Напомним
Ранее сообщали, что грузовой самолет украинского перевозчика с восемью людьми на борту разбился вблизи города Кавала на севере Греции вечером 16 июля.
Представитель Службы гражданской защиты Греции в эфире греческой корпорации телерадиовещания ERT предположил, что самолет мог перевозить 12 тонн токсичных материалов.
Позже гендиректор украинской компании "Меридиан" Денис Богданович подтвердил гибель восьми членов экипажа самолета Ан-12, который разбился в Греции.
Добавим
Авиакомпания "Меридиан" осуществляет чартерные грузовые рейсы по всему миру, а также выполняет контракты с государственными и неправительственными организациями по перевозке гуманитарных грузов. "Меридиан" тесно сотрудничает с ООН и НАТО по доставке срочных грузов, в том числе военных и двойного назначения.