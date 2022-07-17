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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Авіакатастрофа Ан-12 у Греції: в МЗС підтвердили, що на борту було восьмеро українців

Авіакатастрофа Ан-12 у Греції: в МЗС підтвердили, що на борту було восьмеро українців

Київ • УНН

 • 203244 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко підтвердив, що на борту українського транспортного літака Ан-12, який розбився у Греції, було восьмеро українців. За його словами, літак перевозив небезпечний вантаж, попередня причина аварії – відмова одного із двигунів, передає УНН

Цитата

"Вночі на півночі Греції зазнав катастрофи український транспортний літак АН-12, який перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш. Екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії - відмова одного із двигунів", - написав Ніколенко у Facebook.

Деталі

За словами Ніколенка, на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на базі консульства України в Салоніках створено оперативний штаб.

"На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцами Греції задля з‘ясування усіх обставин інциденту. Нині тривають рятувальні роботи і пожежогасіння", - повідомив речник  МЗС.

Нагадаємо

Раніше повідомляли, що вантажний літак українського перевізника з вісьмома людьми на борту розбився поблизу міста Кавала на півночі Греції ввечері 16 липня.

Представник Служби цивільного захисту Греції в ефірі грецької корпорації телерадіомовлення ERT припустив, що літак міг перевозити 12 тонн токсичних матеріалів.

Згодом гендиректор української компанії "Меридіан" Денис Богданович підтвердив загибель вісьмох членів екіпажу літака Ан-12, який розбився у Греції.

Додамо

Авіакомпанія "Меридіан" здійснює чартерні вантажні рейси по всьому світу, а також виконує контракти з державними та неурядовими організаціями на перевезення гуманітарних вантажів. «Меридіан» тісно співпрацює з ООН і НАТО щодо доставки термінових вантажів, у тому числі військових і подвійного призначення.

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