Авиакатастрофа Ан-12 в Греции: в Минобороны Сербии заявили, что самолет перевозил оборонную продукцию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Украинский самолет Ан-12, разбившийся в Греции, перевозил из Сербии в Бангладеш 11,5 тонн оборонной продукции. Об этом сообщил министр обороны Сербии Небойша Стефанович, информирует УНН со ссылкой на РТС.
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"Самолет вылетел примерно в 20:40 из Ниша и перевозил почти 11,5 тонн продукции нашей специализированной промышлености для Министерства обороны Бангладеш", – сказал министр.
Детали
Стефанович сказал, что рейс имел разрешение на вылет из Ниша с техническими посадками в Аммане, Эр-Рияде, Ахмадабаде. Самолет должен был приземлиться в Даке.
"Владельцем груза была частная компания "Валир" из Сербии. Этот рейс имел все необходимые разрешения, все в соответствии с международными правилами", – отметил Стефанович.
Он добавил, что некоторые СМИ злонамеренно предположили, что самолет перевозил оружие в Украину.
Стефанович сообщил, что с 2016 года не выдавали разрешения на ввоз оружия из Сербии в Украину или россию. Он объяснил, что Сербия экспортирует оружие только в соответствии с международными разрешениями.
Министр отметил, что в самолете были осветительные минометы и обучающие мины. Кроме того, Стефанович подтвердил, что все члены экипажа Ан-12 погибли.
Контекст
Ранее сообщали, что вечером 16 июля грузовой самолет украинского перевозчика с восемью людьми на борту разбился вблизи города Кавала на севере Греции.
Представитель Службы гражданской защиты Греции в эфире греческой корпорации телерадиовещания ERT предположил, что самолет мог перевозить 12 тонн токсичных материалов.
Позже гендиректор украинской компании "Меридиан" Денис Богданович подтвердил гибель восьми членов экипажа Ан-12.
Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подтвердил, что на борту разбившегося в Греции украинского транспортного самолета Ан-12 было восемь украинцев. По его словам, самолет перевозил опасный груз, предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей.
Добавим
Авиакомпания "Меридиан" осуществляет чартерные грузовые рейсы по всему миру, а также выполняет контракты с государственными и неправительственными организациями по перевозке гуманитарных грузов. "Меридиан" тесно сотрудничает с ООН и НАТО по доставке срочных грузов, в том числе военных и двойного назначения.