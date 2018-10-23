В ГПУ еще не поступало представление о снятии неприкосновенности с депутата, который присвоил 20 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Детективы НАБУ под руководством прокуроров САП планируют передать в Генеральную прокуратуру проект представления о снятии неприкосновенности с депутата Верховной Рады, который подозревается в присвоении 20 млн долларов. Однако в ГПУ соответствующих материалов еще не получали. Об этом УНН сообщил источник в Генпрокуратуре.
По словам источника, речь идет о народном депутате из группы "Воля народа".
"Есть такая информация. Насколько мне известно, НАБУ и САП готовят представление относительно одного народного депутата из группы "Воля народа", - сказал собеседник, но имени нардепа не назвал.
В ГПУ также отметили, что пока не получали никаких материалов от НАБУ и САП.
Как сообщили в САП, уже начато досудебное расследование уголовного производства, предметом которого является организованное народным депутатом Украины и приведено в исполнение его близкими родственниками и бизнес-партнерами завладение 20 млн долларов государственного банка.