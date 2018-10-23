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У ГПУ ще не надходило подання про зняття недоторканності з депутата, який привласнив 20 млн доларів

Київ • УНН

 • 15844 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Детективи НАБУ під керівництвом прокурорів САП планують передати у Генеральну прокуратуру проект подання про зняття недоторканності з депутата Верховної Ради, який підозрюється у привласненні 20 млн доларів. Проте у ГПУ відповідних матеріалів ще не отримували. Про це УНН повідомило джерело у Генпрокуратурі.

За словами джерела, йдеться про народного депутата із групи "Воля народу".

"Є така інформація. Наскільки мені відомо, НАБУ і САП готують подання щодо одного народного депутата із групи "Воля народу", - сказав співрозмовник, але імені нардепа не назвав.

У ГПУ також зазначили, що наразі ще не отримували жодних матеріалів від НАБУ і САП.

Як повідомили у САП, уже розпочато  досудове розслідування кримінального провадження, предметом якого є організоване народним депутатом України та приведене до виконання його близькими родичами та бізнес-партнерами заволодіння 20 млн доларів державного банку.

Українські Національні Новини

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