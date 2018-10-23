У ГПУ ще не надходило подання про зняття недоторканності з депутата, який привласнив 20 млн доларів

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Детективи НАБУ під керівництвом прокурорів САП планують передати у Генеральну прокуратуру проект подання про зняття недоторканності з депутата Верховної Ради, який підозрюється у привласненні 20 млн доларів. Проте у ГПУ відповідних матеріалів ще не отримували. Про це УНН повідомило джерело у Генпрокуратурі.