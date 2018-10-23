У ГПУ ще не надходило подання про зняття недоторканності з депутата, який привласнив 20 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Детективи НАБУ під керівництвом прокурорів САП планують передати у Генеральну прокуратуру проект подання про зняття недоторканності з депутата Верховної Ради, який підозрюється у привласненні 20 млн доларів. Проте у ГПУ відповідних матеріалів ще не отримували. Про це УНН повідомило джерело у Генпрокуратурі.
За словами джерела, йдеться про народного депутата із групи "Воля народу".
"Є така інформація. Наскільки мені відомо, НАБУ і САП готують подання щодо одного народного депутата із групи "Воля народу", - сказав співрозмовник, але імені нардепа не назвав.
У ГПУ також зазначили, що наразі ще не отримували жодних матеріалів від НАБУ і САП.
Як повідомили у САП, уже розпочато досудове розслідування кримінального провадження, предметом якого є організоване народним депутатом України та приведене до виконання його близькими родичами та бізнес-партнерами заволодіння 20 млн доларів державного банку.