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Народний депутат організував розкрадання 20 мільйонів доларів із держбанку - САП

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Під наглядом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, предметом якого є організоване народним депутатом України та приведене до виконання його близькими родичами та бізнес-партнерами заволодіння 20 млн доларів США державного банку. Про це повідомляє у Facebook Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.

"Як встановлено слідством, один з народних депутатів організував наприкінці 2013 року заволодіння шляхом зловживання службовим становищем керівниками підконтрольного йому підприємства коштами державного банку в сумі 20 млн доларів США під приводом отримання кредиту. Вказані кошти необхідні були для забезпечення купівлі корпоративних прав одного з підприємств на узбережжі Чорного моря. Але оскільки розміру забезпечення для видачі кредиту було не достатньо, за попередньою змовою з працівниками банку, залученими до злочину, співучасниками складено договір про начебто поставку товару, за яким право вимоги грошових коштів на суму понад 100 млн грн було передано у якості забезпечення кредиту", - сказано у повідомлені. 

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Після прийняття наприкінці робочого дня рішень кредитного комітету і правління банку про видачу кредиту, фактично вночі відповідний договір було невідкладно підписаний. На виконання запланованого, одержані кредитні кошти були перераховано на рахунки в іноземних банках і використані для придбання корпоративних прав одного з підприємств на морському узбережжі. Вказані корпоративні права у подальшому розподілені між сином, дочкою народного депутата та його колишнім бізнес-партнером.

У прес-службі зазначили, що окрім втрати коштів внаслідок безпідставної видачі кредиту, банківська установа також зазнала збитків на суму сформованого резерву – понад 130 млн грн.

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Наразі 10 осіб затримано, їм повідомляється про підозру і готуються клопотання про застосування запобіжних заходів.
Подання про надання дозволу на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності найближчим часом буде направлено Генеральному прокурору України.

Як повідомляв УНН, САП передала до суду обвинувальний акт стосовно мера Одеси.

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