САП передала до суду обвинувальний акт стосовно мера Одеси

“Дії всіх співучасників кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України („Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб“)”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, колишній директор приватної компанії-продавця будівлі обвинувачується також у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.205 та ч.2 ст.15, ч.3 ст.209 КК України (йдеться про фіктивне підприємництво та замах на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом).

Як встановило слідство, Одеський міський голова у період з липня по грудень 2016 року спільно з іншими посадовцями Одеської мерії та приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі 185 млн грн. Корупційну схему, за версією обвинувачення, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу “Краян” за завідомо завищеною вартістю. В подальшому сплачені кошти ймовірно планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановлено, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області.

У кримінальному провадженні на суму понад 92 млн грн сплачених бюджетних коштів накладено арешт та передано їх в управління АРМА.

Слід визнати, що сторона захисту у даному кримінальному провадженні не ухилялася і належно виконала процесуальний обов’язок щодо одержання обвинувального акту.

Нагадаємо, з 28 вересня—3 жовтня 2018 року прокурори САП вручили обвинувальний акт, складений детективами НАБУ, 8 підозрюваним у заволодінні коштами місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ “ХК “Краян”.