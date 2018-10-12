У САП поскаржилися на обмежений штат прокурорів

“Штат САП обмежений, лише чотири десятки осіб, і скоро у нас елементарно не вистачатиме прокурорів, щоб забезпечити участь у всіх засіданнях. Наразі ми вже і так все частіше стикаємось з проблемою, коли ми мусимо обирати — на яке засідання ми мусимо йти, а яке - просити суд відкласти”, — повідомив В.Кравець.

Крім того, прокурор вважає, що після створення Вищого антикорупційного суду йому буде “доволі не просто прийняти ті 120 справ, які на сьогодні є у судах, і їх буде більше”.

Як повідомляв УНН, САП передала до суду обвинувальний акт стосовно мера Одеси.