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У САП поскаржилися на обмежений штат прокурорів

У САП поскаржилися на обмежений штат прокурорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Працівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимушені обирати, на які засіданні йти, через обмежений штат відомства. Про це під час прес-конференції заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець, передає кореспондент УНН.

“Штат САП обмежений, лише чотири десятки осіб, і скоро у нас елементарно не вистачатиме прокурорів, щоб забезпечити участь у всіх засіданнях. Наразі ми вже і так все частіше стикаємось з проблемою, коли ми мусимо обирати — на яке засідання ми мусимо йти, а яке - просити суд відкласти”, — повідомив В.Кравець.

Крім того, прокурор вважає, що після створення Вищого антикорупційного суду йому буде “доволі не просто прийняти ті 120 справ, які на сьогодні є у судах, і їх буде більше”.

Як повідомляв УНН, САП передала до суду обвинувальний акт стосовно мера Одеси.

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