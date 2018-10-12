В САП пожаловались на ограниченный штат прокуроров

"Штат САП ограничен, только четыре десятка человек, и скоро у нас элементарно не будет хватать прокуроров, чтобы обеспечить участие во всех заседаниях. Сейчас мы уже и так все чаще сталкиваемся с проблемой, когда мы должны выбирать - на какое заседания мы должны идти, а какое - просить суд отложить", - сообщил В.Кравец.

Кроме того, прокурор считает, что после создания Высшего антикоррупционного суда ему "довольно не просто принять те 120 дел, которые на сегодня есть в судах, и их будет больше".

Как сообщал УНН, САП передала в суд обвинительный акт в отношении мэра Одессы.