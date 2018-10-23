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Морській пошуково-рятувальній службі повернули 6 мікроавтобусів - САП

Морській пошуково-рятувальній службі повернули 6 мікроавтобусів - САП

Київ • УНН

 • 11537 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У власність казенного підприємства “Морська пошуково-рятувальна служба” повернули шість мікроавтобусів і пікапів загальною вартістю понад 8 млн грн. Про це у Facebook повідомляє прес-служба САП, передає УНН.

“Після проведення низки слідчих дій у кримінальному провадженні, між казенним підприємством "Морська пошуково-рятувальна служба“ та ТОВ "Теком-Лізинг" у вересні 2018 року укладено договір дарування автомобілів, згідно з яким казенному підприємству передано у власність шість мікроавтобусів і пікапів", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у САП, наразі здійснюється досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями КП “Морська пошуково-рятувальна служба”, яке полягало у неефективному використанні фінансових ресурсів підприємства шляхом придбання у лізинг шести автомобілів Volkswagen (T6 Caravelle, T6 Kombi, Amarok RANCHO і Amarok RODEO) на три роки без подальшого переходу права власності.

Як повідомляв УНН, суд ухвалив стягнути у дохід держави понад 8 млн грн з комерційної установи за недійсними договорами оренди нерухомого майна Національного Університету Державної податкової служби України.

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