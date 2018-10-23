Морской поисково-спасательной службе вернули 6 микроавтобусов - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В собственность казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" вернули шесть микроавтобусов и пикапов общей стоимостью более 8 млн грн. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба САП, передает УНН.
"После проведения ряда следственных действий в уголовном производстве, между казенным предприятием "Морская поисково-спасательная служба" и ООО "Теком-Лизинг" в сентябре 2018 заключен договор дарения автомобилей, согласно которому казенному предприятию передано в собственность шесть микроавтобусов и пикапов", - говорится в сообщении.
Как отметили в САП, в настоящее время осуществляется досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами КП "Морская поисково-спасательная служба", которое заключалось в неэффективном использовании финансовых ресурсов предприятия путем приобретения в лизинг шести автомобилей Volkswagen (T6 Caravelle, T6 Kombi, Amarok RANCHO и Amarok RODEO) на три года без дальнейшего перехода права собственности.
Как сообщал УНН, суд постановил взыскать в доход государства более 8 млн грн с коммерческого учреждения по недействительным договорам аренды недвижимого имущества Национального Университета Государственной налоговой службы Украины.