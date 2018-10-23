Народный депутат организовал хищение 20 млн долларов с госбанка - САП

"Как установлено следствием, один из народных депутатов организовал в конце 2013 года завладение путем злоупотребления служебным положением руководителями подконтрольного ему предприятия средствами государственного банка в сумме 20 млн долларов США под предлогом получения кредита. Указанные средства были необходимы для обеспечения покупки корпоративных прав одного из предприятий на побережье Черного моря. Но поскольку размер обеспечения для выдачи кредита был недостаточный, по предварительному сговору с работниками банка, привлеченными к преступлению, соучастниками составлен договор о якобы поставке товара, по которому право требования денежных средств на сумму более 100 млн грн было передано в качестве обеспечения кредита", - говорится в сообщении.



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После принятия в конце рабочего дня решений кредитного комитета и правления банка о выдаче кредита, фактически ночью соответствующий договор был безотлагательно подписан. Во исполнение запланированного, полученные кредитные средства были перечислены на счета в иностранных банках и использованы для приобретения корпоративных прав одного из предприятий на морском побережье. Указанные корпоративные права в дальнейшем распределены между сыном, дочерью народного депутата и его бывшим бизнес-партнером.



В пресс-службе отметили, что кроме потери средств в результате безосновательной выдачи кредита, банковское учреждение также понесло убытки на сумму сформированного резерва - более 130 млн грн.



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Сейчас 10 человек задержаны, им сообщается о подозрении и готовится ходатайство о применении меры пресечения.

Представление о предоставлении разрешения на привлечение народного депутата к уголовной ответственности в ближайшее время будет направлено Генеральному прокурору Украины.



Как сообщал УНН, САП передала в суд обвинительный акт в отношении мэра Одессы.