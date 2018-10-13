В горах Непала погибли девять альпинистов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В результате оползня на горе Дхаулагири в западном Непале погибли как минимум 9 альпинистов, в том числе 5 граждан Кореи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Himalayan Times.
"Быстрый снежный шторм, сопровождавшийся обвалом, похоронил базовый лагерь на высоте 3500 м, когда альпинисты ждали хорошую погоду, чтобы подняться к высокому лагерю", - цитирует издание слова очевидцев. По словам управляющего директора Trekking Camp Nepal, инцидент произошел вчера вечером.
В результате погибли пять корейских альпинистов, в том числе лидер команды Ким Чанг-хо и вспомогательный персонал. Кроме того, среди погибших были непальские альпинисты.
По информации издания, сегодня утром в место происшествия был отправлен спасательный вертолет. Между тем стало известно, что другая команда под руководством непальского альпиниста Раджана Бхоте, в составе французских, канадских и швейцарских альпинистов, уехала в базовый лагерь, чтобы покорить Гурджиев-Вест (4665 г.), также известный как "Пасха-Химал" или "Гюстун Пик".
Напомним, 27 августа туристка из Украины, которая находится на склоне Эльбруса на высоте более 5,2 тыс. метров, попросила помощи спасателей.