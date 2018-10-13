В горах Непала погибли девять альпинистов

"Быстрый снежный шторм, сопровождавшийся обвалом, похоронил базовый лагерь на высоте 3500 м, когда альпинисты ждали хорошую погоду, чтобы подняться к высокому лагерю", - цитирует издание слова очевидцев. По словам управляющего директора Trekking Camp Nepal, инцидент произошел вчера вечером.

В результате погибли пять корейских альпинистов, в том числе лидер команды Ким Чанг-хо и вспомогательный персонал. Кроме того, среди погибших были непальские альпинисты.

По информации издания, сегодня утром в место происшествия был отправлен спасательный вертолет. Между тем стало известно, что другая команда под руководством непальского альпиниста Раджана Бхоте, в составе французских, канадских и швейцарских альпинистов, уехала в базовый лагерь, чтобы покорить Гурджиев-Вест (4665 г.), также известный как "Пасха-Химал" или "Гюстун Пик".

Напомним, 27 августа туристка из Украины, которая находится на склоне Эльбруса на высоте более 5,2 тыс. метров, попросила помощи спасателей.