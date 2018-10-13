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У горах Непалу загинули дев'ятеро альпіністів

У горах Непалу загинули дев'ятеро альпіністів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У результаті зсуву на горі Дхаулагірі в західному Непалі загинули як мінімум 9 альпіністів, в тому числі 5 громадян Кореї. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Himalayan Times.

"Швидкий сніговий шторм, що супроводжувався обвалом, поховав базовий табір на висоті 3500 м, коли альпіністи чекали на гарну погоду, щоб піднятися до високого табору", - цитує видання слова очевидців. За словами керуючого директора Trekking Camp Nepal, інцидент стався минулого вечора.

У результаті загинуло п'ятеро корейських альпіністів, у тому числі лідер команди Кім Чанг-хо і допоміжний персонал. Крім того, серед загиблих були непальські альпіністи.

За інформацією видання, сьогодні вранці в місце події був відправлений рятувальний вертоліт. Тим часом стало відомо, що інша команда під керівництвом непальського альпініста Раджана Бхоте, в складі французьких, канадських та швейцарських альпіністів, виїхала в базовий табір, щоб підкорити Гурджа-Вест (4665 м), також відомий як "Пасхим-Хімал" або "Гюстун Пік".

Нагадаємо, 27 серпня туристка з України, що знаходиться на схилі Ельбрусу на висоті більше 5,2 тис. метрів, запросила допомоги рятувальників.

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