На Ельбрусі постраждала українська туристка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Туристка з України, що знаходиться на схилі Ельбрусу на висоті більше 5,2 тис. метрів, запросила допомоги рятувальників, повідомили у неділю в управлінні МНС по Кабардино-Балкарії, інформує УНН із посиланням на ТАРС.
"О 20:40 мск (19:40 за київським часом) надійшла попередня інформація, що на висоті 5250 метрів на горі Ельбрус незареєстрована туристка з України подає сигнали ліхтариком, просячи допомоги. Вона не може пересуватися самостійно", - йдеться в повідомленні.
На допомогу до потерпає від лиха вирушили троє співробітників Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону МНС Росії. Інформація уточнюється.
Рятувальники МНС спустили зі схилу Ельбрусу в селище Терскол туристку. Про це ТАРС повідомив в неділю оперативний черговий Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону МНС Росії.
"Рятувальники спустили у селище Терскол туристку з України 1994 року народження, яка запросила допомоги, перебуваючи на горі Ельбрус на висоті 5250 метрів. Вона відчуває себе добре, в допомоги лікарів не потребує, просто втомилася і не могла сама йти", - сказав черговий.
Нагадаємо, на Ельбрусі знайшли тіло альпіністки, яка, ймовірно, загинула під час сходження 31 рік тому.