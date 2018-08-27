На Эльбрусе пострадала украинская туристка

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году
Эксклюзив
10:31 • 488 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 11424 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 33114 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 33374 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 23421 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 54636 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 101432 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 153708 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 139757 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71922 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
4м/с
46%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 23893 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 31508 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 27212 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 31103 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 21827 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 22545 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 33100 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 33356 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 153697 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 139752 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 6378 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 16237 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 18225 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 20447 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 23270 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

На Эльбрусе пострадала украинская туристка

Киев • УНН

 • 10662 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Туристка из Украины, находится на склоне Эльбруса на высоте более 5,2 тыс. метров, запросила помощи спасателей, сообщили в воскресенье в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

На Эльбрусе пострадала украинская туристка

“В 20:40 мск (19:40 по киевскому времени) поступила предварительная информация, что на высоте 5250 метров на горе Эльбрус незарегистрированная туристка из Украины подает сигналы фонариком, прося помощи. Она не может передвигаться самостоятельно”, — говорится в сообщении.

На помощь к терпящей бедствие отправились трое сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Информация уточняется.

Спасатели МЧС спустили со склона Эльбруса в поселок Терскол туристку. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

“Спасатели спустили в поселок Терскол туристку из Украины 1994 года рождения, которая пригласила помощи, находясь на горе Эльбрус на высоте 5250 метров. Она чувствует себя хорошо, в помощи врачей не нуждается, просто устала и не могла сама идти”, — сказал дежурный.

Напомним, на Эльбрусе нашли тело альпинистки, которая, вероятно, погибла во время восхождения 31 год назад.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12