На Эльбрусе пострадала украинская туристка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Туристка из Украины, находится на склоне Эльбруса на высоте более 5,2 тыс. метров, запросила помощи спасателей, сообщили в воскресенье в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“В 20:40 мск (19:40 по киевскому времени) поступила предварительная информация, что на высоте 5250 метров на горе Эльбрус незарегистрированная туристка из Украины подает сигналы фонариком, прося помощи. Она не может передвигаться самостоятельно”, — говорится в сообщении.
На помощь к терпящей бедствие отправились трое сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Информация уточняется.
Спасатели МЧС спустили со склона Эльбруса в поселок Терскол туристку. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
“Спасатели спустили в поселок Терскол туристку из Украины 1994 года рождения, которая пригласила помощи, находясь на горе Эльбрус на высоте 5250 метров. Она чувствует себя хорошо, в помощи врачей не нуждается, просто устала и не могла сама идти”, — сказал дежурный.
Напомним, на Эльбрусе нашли тело альпинистки, которая, вероятно, погибла во время восхождения 31 год назад.