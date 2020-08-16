В горах во Львовской области травмировалась туристка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Во Львовской области женщина травмировала ногу спускаясь с горы Парашка, спасатели снесли ее и передали медикам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС во Львовской области.
"15 августа в 18:18 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г. Сколе спускаясь с горы Парашка, женщина, 1993 года рождения, жительница. Самбор, травмировала левую ногу и не может самостоятельно спуститься", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место прибыла спасательная группа для помощи туристке.
"Пострадавшая перенесена с помощью ручных нош и передана работникам скорой медицинской помощи", - добавили в ГСЧС.
Напомним, на Закарпатье во время прохождения туристического маршрута в районе горы Стий травмировалась туристка из Львова. Спасатели оказали ей медицинскую помощь и транспортировали в больницу.