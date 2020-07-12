На Закарпатті в горах травмувалась туристка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. На Закарпатті під час проходження туристичного маршруту в районі гори Стій травмувалась туристка зі Львова. Рятувальники надали їй медичну допомогу і транспортували до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС в області.
“Вчора, 11 липня, о 19:35 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі гори Стій Свалявського району травмувалась туристка зі Львову”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для надання допомоги 28-річній постраждалій у гори вирушили фахівці двох пошуково-рятувальних відділень села Пилипець та села Нижні Ворота.
“О 22:20 рятувальники знайшли травмовану та надали їй першу долікарську допомогу: знеболили та іммобілізували праву ногу шляхом накладання шини. Далі львів’янку було транспортовано до Воловецької центральної районної лікарні де передано під опіку медиків. До пошуково-рятувальних робіт залучались четверо рятувальників на двох квадроциклах”, - вказано у повідомленні.
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