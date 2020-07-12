На Закарпатье в горах травмировалась туристка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. На Закарпатье во время прохождения туристического маршрута в районе горы Стий травмировалась туристка из Львова. Спасатели оказали ей медицинскую помощь и транспортировали в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в области.
"Вчера, 11 июля, в 19:35 в службу спасения поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута в районе горы Стой Савеловского района травмировалась туристка из Львова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оказания помощи 28-летней пострадавшей в горы отправились специалисты двух поисково-спасательных отделений села Пилипец и села Нижние Ворота.
"В 22:20 спасатели нашли травмированную и оказали ей первую доврачебную помощь: обезболили и иммобилизовали правую ногу путем наложения шины. Далее львовянку транспортировали в Воловецкую центральную районную больницу где передано под опеку медиков. К поисково-спасательным работам привлекались четверо спасателей на двух квадроциклах", - указано в сообщении.
Напомним, подросток упал со скалы под Житомиром.