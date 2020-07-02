Підліток впав зі скелі під Житомиром

"1 липня о 17:22 до рятувальників звернулися медики за допомогою у транспортуванні постраждалого підлітка, який впав зі скелі", - йдеться у повідомленні.

Так, під час прогулянки з друзями в лісі в селі Зарічани Житомирського району, хлопець (орієнтовно 13 років) послизнувся та впав зі скелі. При падінні він травмував руку. Його друзі негайно зателефонували на "103". Але прибулі за викликом лікарі через крутий підйом не змогли самостійно донести хлопця до їх автівки.

На місці одразу виїхало чергове відділення аварійно-рятувальної частини АРЗ СП. Аби доставити постраждалого до швидкої, рятувальникам довелося долати дистанцію у півтора кілометри. Спочатку вони транспортували ноші з хлопцем через крутий підйом, а потім несли його через ліс та поле. Автівкою лікарів його госпіталізовано до медичного закладу.

Нагадаємо, нещасний випадок став причиною смерті 16-річної чемпіонки світу зі скелелазіння.