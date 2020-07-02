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Подросток упал со скалы под Житомиром

Подросток упал со скалы под Житомиром

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Подросток упал со скалы в Житомирской области, бойцы ГСЧС оказали помощь медикам по транспортировке пострадавшего. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления ГСЧС в области.

"1 июля в 17:22 к спасателям обратились медики за помощью в транспортировке пострадавшего подростка, который упал со скалы", - говорится в сообщении.

Так, во время прогулки с друзьями в лесу в селе Заричаны Житомирского района, парень (ориентировочно 13 лет) поскользнулся и упал со скалы. При падении он травмировал руку. Его друзья немедленно позвонили на "103". Но прибывшие по вызову врачи из-за крутого подъема не смогли самостоятельно донести парня к их машине.

На место сразу выехало дежурное отделение аварийно-спасательной части АРЗ СП. Чтобы доставить пострадавшего к скорой, спасателям пришлось преодолевать дистанцию в полтора километра. Сначала они транспортировали ноши с парнем через крутой подъем, а затем несли его через лес и поле. Автомобилем врачей он госпитализирован в медицинское учреждение.

Напомним, несчастный случай стал причиной смерти 16-летней чемпионки мира по скалолазанию.

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