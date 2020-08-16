У горах на Львівщині травмувалася туристка

“15 серпня о 18:18 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення, що в м. Сколе спускаючись з гори Парашка, жінка, 1993 року народження, жителька м. Самбір, травмувала ліву ногу та не може самостійно спуститись”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце прибула рятувальна група для допомоги туристці.

“Потерпілу перенесено за допомогою ручних ніш та передано працівникам швидкої медичної допомоги”, — додали в ДСНС.

Нагадаємо, на Закарпатті під час проходження туристичного маршруту в районі гори Стій травмувалась туристка зі Львова. Рятувальники надали їй медичну допомогу і транспортували до лікарні.