У горах на Львівщині травмувалася туристка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На Львівщині жінка травмувала ногу спускаючись з гори Парашка, рятувальники знесли її та передали медикам. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС у Львівській області.
“15 серпня о 18:18 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення, що в м. Сколе спускаючись з гори Парашка, жінка, 1993 року народження, жителька м. Самбір, травмувала ліву ногу та не може самостійно спуститись”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місце прибула рятувальна група для допомоги туристці.
“Потерпілу перенесено за допомогою ручних ніш та передано працівникам швидкої медичної допомоги”, — додали в ДСНС.
Нагадаємо, на Закарпатті під час проходження туристичного маршруту в районі гори Стій травмувалась туристка зі Львова. Рятувальники надали їй медичну допомогу і транспортували до лікарні.