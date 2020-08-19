В Голосеевском районе возле жилого дома проверяют содержание подозрительной сумки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Правоохранители проверяют содержание подозрительной сумки возле жилого дома в Голосеевском районе столицы на проспекте Глушкова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
"Сегодня, около 12 часов дня, патрульные получили вызов по поводу подозрительного предмета на проспекте Глушкова. Местный житель заметил возле дома черную сумку", - говорится в сообщении.
Установлено, что сумка находилась на месте с вчерашнего дня.
"Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. Место происшествия оградили с целью недопущения посторонних лиц в целях безопасности граждан. Сейчас специалисты прибыли на место и проводят проверку", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве возле входа на станцию метро "Лукьяновская" обнаружили подозрительный предмет.