У Голосіївському районі біля житлового будинку перевіряють вміст підозрілої сумки

"Сьогодні, близько 12-ї години дня, патрульні отримали виклик з приводу підозрілого предмета на проспекті Глушкова. Місцевий мешканець помітив біля будинку чорну сумку", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що сумка знаходилася на місці відучора.

"Інспектори викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. Місце події огородили з метою недопущення сторонніх осіб задля безпеки громадян. Наразі спеціалісти прибули на місце та проводять перевірку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві біля входу на станцію метро "Лук'янівська" виявили підозрілий предмет.