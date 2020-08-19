У Голосіївському районі біля житлового будинку перевіряють вміст підозрілої сумки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Правоохоронці перевіряють вміст підозрілої сумки біля житлового будинку у Голосіївському районі столиці на проспекті Глушкова. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
"Сьогодні, близько 12-ї години дня, патрульні отримали виклик з приводу підозрілого предмета на проспекті Глушкова. Місцевий мешканець помітив біля будинку чорну сумку", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що сумка знаходилася на місці відучора.
"Інспектори викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. Місце події огородили з метою недопущення сторонніх осіб задля безпеки громадян. Наразі спеціалісти прибули на місце та проводять перевірку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві біля входу на станцію метро "Лук'янівська" виявили підозрілий предмет.