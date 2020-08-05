У Києві біля метро "Лук'янівська" виявили підозрілий предмет

"Затримується рух тролейбусів №28 на ст.м. "Лук'янівська" (вхід зі сторони вул. Іллєнка з причини знаходження підозрілого предмету біля входу. На місце викликано поліцію м. Києва та МВС", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що рух тролейбусів №28 здійснюється до Повітрофлотського ш-ду.

Нагадаємо, у столиці затримали 29-річного киянина за здійснення завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху на станції метро "Вокзальна".