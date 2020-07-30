Киянина затримали за мінування станції метро "Вокзальна"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У столиці затримали 29-річного киянина за здійснення завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху на станції метро "Вокзальна". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Правоохоронцями затримано зловмисника, який здійснив завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху", - йдеться у повідомленні.
Так, 29 липня 2020 року невідомий чоловік повідомив по спецлінії "102" про підготовку вибуху на станції метро "Вокзальна" КП "Київський метрополітен".
Для перевірки вказаного повідомлення станцію метро "Вокзальна" було закрито на вхід та вихід, евакуйовано понад 300 пасажирів, а метропотяги прослідували станцію без зупинки. Кінологи із залученням службових собак, експерти вибухотехнічних та пожежотехнічних експертиз НДЕКЦ ГУНП у м. Києві оглянули станцію. За результатами обстеження підозрілих предметів і вибухонебезпечних предметів та речовин не виявили.
"Наразі особу, яка здійснила неправдиве повідомлення, встановлено та затримано в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 29-річний мешканець столиці. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Мотиви його вчинку встановлюються", - повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, Кабмін запропонував ВР посилити відповідальність за хибні повідомлення про мінування.