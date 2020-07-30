Киевлянина задержали за минирование станции метро "Вокзальная"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 26186 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101293 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106179 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132986 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110443 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131067 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102001 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102577 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104418 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Киевлянина задержали за минирование станции метро "Вокзальная"

Киевлянина задержали за минирование станции метро "Вокзальная"

Киев  •  УНН

 • 17612 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. В столице задержали 29-летнего киевлянина за совершение заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве на станции метро "Вокзальная". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Правоохранители задержали злоумышленника, который совершил заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва", - говорится в сообщении.

Так, 29 июля 2020 года неизвестный мужчина сообщил по спецлинии "102" о подготовке взрыва на станции метро "Вокзальная" КП "Киевский метрополитен".

Для проверки указанного сообщения станция метро "Вокзальная" была закрыта на вход и выход, эвакуированы более 300 пассажиров, а метропоезда последовали станцию без остановки. Кинологи с привлечением служебных собак, эксперты взрывотехнических и пожежотехничних экспертиз НИЭКЦ ГУНП в г. Киеве осмотрели станцию. По результатам обследования подозрительных предметов и взрывоопасных предметов и веществ не выявили.

"Сейчас лицо, осуществившее ложное сообщение, установлено и задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 29-летний житель столицы. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы его поступка устанавливаются", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, Кабмин предложил ВР ужесточить ответственность за ложные сообщения о минировании.

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