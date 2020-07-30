Киевлянина задержали за минирование станции метро "Вокзальная"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В столице задержали 29-летнего киевлянина за совершение заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве на станции метро "Вокзальная". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Правоохранители задержали злоумышленника, который совершил заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва", - говорится в сообщении.
Так, 29 июля 2020 года неизвестный мужчина сообщил по спецлинии "102" о подготовке взрыва на станции метро "Вокзальная" КП "Киевский метрополитен".
Для проверки указанного сообщения станция метро "Вокзальная" была закрыта на вход и выход, эвакуированы более 300 пассажиров, а метропоезда последовали станцию без остановки. Кинологи с привлечением служебных собак, эксперты взрывотехнических и пожежотехничних экспертиз НИЭКЦ ГУНП в г. Киеве осмотрели станцию. По результатам обследования подозрительных предметов и взрывоопасных предметов и веществ не выявили.
"Сейчас лицо, осуществившее ложное сообщение, установлено и задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 29-летний житель столицы. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы его поступка устанавливаются", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, Кабмин предложил ВР ужесточить ответственность за ложные сообщения о минировании.