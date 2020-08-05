В Киеве возле метро "Лукьяновская" обнаружили подозрительный предмет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Киеве у входа на станцию метро "Лукьяновская" обнаружили подозрительный предмет. На место вызвана полиция Киева и МВД. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.
"Задерживается движение троллейбусов №28 на ст.м. "Лукьяновская" (вход со стороны ул. Ильенко по причине нахождения подозрительного предмета у входа. На место вызвана полиция г. Киева и МВД", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что движение троллейбусов №28 осуществляется до Воздухофлотского п-да.
Напомним, в столице задержали 29-летнего киевлянина за совершение заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве на станции метро "Вокзальная".