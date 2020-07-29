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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100783 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 114943 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 138562 просмотра

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4 марта, 10:59 • 103619 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102762 просмотра

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В Генштабе ВСУ назвали количество небоевых потерь в районе проведения ООС

В Генштабе ВСУ назвали количество небоевых потерь в районе проведения ООС

Киев  •  УНН

 • 28659 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. С начала ООС количество небоевых потерь ВСУ в районе проведения операции составило 363 человека. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Главном управлении персонала Генштаба ВСУ.

"С начала ООС по 17 июля 2020 года - 363 человека (в том числе безвозвратные - 181 человек, санитарные - 182 человека)", - рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также уточнили, что в первые 6 месяцев 2020 года количество небоевых потерь ВСУ в зоне ООС составило 66 человек (в том числе безвозвратные - 31 человек, санитарные - 35 человек).

"За период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года - 97 человек (в том числе безвозвратные - 47 человек, санитарные - 50 человек)", - рассказали в Генштабе ВСУ.

Как сообщалось в УНН, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак анонсировал в армии кадровую реформу, предусматривающую сокращение штатной численной военных.

Хомчак апеллирует к численности ВСУ в размере 250 тыс., определенной законом. Якобы, больше не должно быть.

Однако эксперты обвиняют Хомчака, что, во-первых, он обращается к закону 5-летней давности, а во-вторых - уже сейчас в армии некомплект в среднем по стране составляет 60%.

Кроме того, при такой кадровой реформе в армии в подразделениях на треть сократят артиллерию и танки. В частности, часть тяжелого вооружения хотят поставить "на хранение".

Военные эксперты прогнозируют, что намерения и предложения Хомчака приведут к увольнению командующих с боевым опытом, а также - к уничтожению артиллерии на всех уровнях.

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