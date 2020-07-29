У Генштабі ЗСУ назвали кількість небойових втрат у районі проведення ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. З початку ООС кількість небойових втрат ЗСУ у районі проведення операції склала 363 особи. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Головному управлінні персоналу Генштабу ЗСУ.
"З початку ООС по 17 липня 2020 року – 363 особи (у тому числі безповоротні – 181 особа, санітарні – 182 особи)", - розповіли у Генштабі ЗСУ.
Там також уточнили, що у перші 6 місяців 2020 року кількість небойових втрат ЗСУ у зоні ООС склала 66 осіб (у тому числі безповоротні – 31 особа, санітарні – 35 осіб).
"За період з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року - 97 осіб (у тому числі безповоротні – 47 осіб, санітарні – 50 осіб)", - розповіли у Генштабі ЗСУ.
Як повідомлялося в УНН, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак анонсував у армії кадрову реформу, що передбачає скорочення штатної чисельної військових.
Хомчак апелює до чисельності ЗСУ у розмірі 250 тис., що визначена законом. Нібито, більше не повинно бути.
Проте експерти закидають Хомчаку, що, по-перше, він звертається до закону 5-річної давнини, а по-друге - вже зараз в армії некомплект в середньому по країні становить 60%.
Крім того, під час такої кадрової реформи в армії у підрозділах на третину скоротять артилерію і танки. Зокрема, частину важкого озброєння хочуть поставити "на зберігання".
Військові експерти прогнозують, що наміри та пропозиції Хомчака призведуть до звільнення командувачів із бойовим досвідом, а також - до знищення артилерії на усіх рівнях.