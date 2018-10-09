В Генштабе прокомментировали версию о диверсии на военных складах

"Я объясню вам, почему одновременно два взрыва, а через 5 минут еще два взрыва, говорят что это военная диверсия. Если это были бы одиночные какие взрывы на складах, или там работали люди и был день, можно было бы говорить о другой версии. Я версию не выдвигаю, я говорю о фактах. Только что я разговаривал с оперативником СБ, и он сказал, что там работает их группа, и она рассматривает версию и такую ​​(диверсия - ред.)", - сообщил Тимошенко.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.