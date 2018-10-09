У Генштабі прокоментували версію щодо диверсії на військових складах

"Я поясню вам, чому одночасно два вибухи, а через 5 хвилин ще два вибухи, говорять що це воєнна диверсія. Якщо це були б одиночні якісь вибухи на складах, або там працювали люди і був день, можна було б говорити про іншу версію. Я версію не висуваю, я говорю про факти. Тільки що я розмовляв з оперативником СБ, і він сказав, що там працює їхня група, і вона розглядає версію і таку (диверсія – ред.)", - повідомив Тимошенко.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.