В ФРГ назвали сохранение России в ПАСЕ инструментом давления на Кремль

"В своих докладах мы акцентируем внимание, какой ужасной является ситуация с соблюдением прав человека на Северном Кавказе и в (оккупированном - ред.) Крыму. И полную ответственность за это несет Россия. Однако мы все равно хотим сохранить с ней диалог. Если бы России не было в Совете Европы (СЕ), то мы даже не могли бы ее призывать изменить эту ситуацию или требовать от нее открыть нам доступ к этим территориям", - отметил депутат бундестага.

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По его мнению, в ПАСЕ еще остаются рычаги, которые дают возможность оказывать давление на Россию.

"Я думаю, что будет правильным оставить и сохранить эти инструменты давления на Кремль. И мы должны сделать все для выстраивания диалога", - добавил Швабе.

В то же время он признал, что у него нет ответа относительно того, когда именно можно ожидать возвращения делегации РФ в ПАСЕ, и как это будет происходить.

Ранее Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия не вернется в ПАСЕ в январе 2019 года из-за неуплаты ежегодного членского взноса.

При этом в декабре этого года регламентный комитет ПАСЕ повторно рассмотрит изменения в регламент, которые позволят вернуть российскую делегацию - после того, как в ассамблее не прошла попытка вернуть российскую делегацию в октябре.

В 2014 году из-за незаконной аннексии Крыма Россией резолюцией ПАСЕ российская делегация впервые была лишена права голоса, а ее члены - права занимать должности председателей комитетов ПАСЕ и входить в состав мониторинговых миссий. В знак протеста с 2016 года Россия не участвует в сессиях ПАСЕ.