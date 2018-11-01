В ФРГ назвали сохранение России в ПАСЕ инструментом давления на Кремль

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 28897 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 111037 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 119089 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 158064 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149379 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138884 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129494 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175361 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118186 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141718 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

9 марта, 04:35 • 53697 просмотра
Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

9 марта, 05:29 • 29407 просмотра
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

9 марта, 06:30 • 37347 просмотра
Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

9 марта, 07:14 • 20711 просмотра
В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

07:29 • 23420 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 139723 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 175361 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 183906 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 194645 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 251970 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 158065 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 105447 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 109810 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 111863 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111209 просмотра
Актуальное
В ФРГ назвали сохранение России в ПАСЕ инструментом давления на Кремль

В ФРГ назвали сохранение России в ПАСЕ инструментом давления на Кремль

Киев  •  УНН

 • 10538 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сохранение членства Российской Федерации в Совете Европы может быть эффективным механизмом давления на Москву. Об этом заявил председатель фракции социалистов, демократов и зеленых в ПАСЕ, немецкий депутат Франк Швабе, передает УНН со ссылкой на DW.

"В своих докладах мы акцентируем внимание, какой ужасной является ситуация с соблюдением прав человека на Северном Кавказе и в (оккупированном - ред.) Крыму. И полную ответственность за это несет Россия. Однако мы все равно хотим сохранить с ней диалог. Если бы России не было в Совете Европы (СЕ), то мы даже не могли бы ее призывать изменить эту ситуацию или требовать от нее открыть нам доступ к этим территориям", - отметил депутат бундестага.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ягланд не исключил, что Россия оставит Совет Европы

По его мнению, в ПАСЕ еще остаются рычаги, которые дают возможность оказывать давление на Россию.

"Я думаю, что будет правильным оставить и сохранить эти инструменты давления на Кремль. И мы должны сделать все для выстраивания диалога", - добавил Швабе.

В то же время он признал, что у него нет ответа относительно того, когда именно можно ожидать возвращения делегации РФ в ПАСЕ, и как это будет происходить.

Ранее Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия не вернется в ПАСЕ в январе 2019 года из-за неуплаты ежегодного членского взноса.

При этом в декабре этого года регламентный комитет ПАСЕ повторно рассмотрит изменения в регламент, которые позволят вернуть российскую делегацию - после того, как в ассамблее не прошла попытка вернуть российскую делегацию в октябре.

В 2014 году из-за незаконной аннексии Крыма Россией резолюцией ПАСЕ российская делегация впервые была лишена права голоса, а ее члены - права занимать должности председателей комитетов ПАСЕ и входить в состав мониторинговых миссий. В знак протеста с 2016 года Россия не участвует в сессиях ПАСЕ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы