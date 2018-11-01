У ФРН назвали збереження Росії у ПАРЄ інструментом тиску на Кремль

"У своїх доповідях ми акцентуємо увагу, якою жахливою є ситуація із дотриманням прав людини на Північному Кавказі та в (окупованому - ред.) Криму. І повну відповідальність за це несе Росія. Проте ми все одно хочемо зберегти з нею діалог. Якщо б Росії не було у Раді Європи (РЄ), то ми навіть не могли б її закликати змінити цю ситуацію чи вимагати від неї відкрити нам доступ до цих територій", - зазначив депутат бундестагу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ягланд не виключив, що Росія залишить Раду Європи

На його думку, у ПАРЄ ще залишаються важелі, які дають можливість чинити тиск на Росію.

"Я думаю, що буде правильним залишити і зберегти ці інструменти тиску на Кремль. І ми маємо зробити все для вибудовування діалогу", - додав Швабе.

Водночас він визнав, що у нього немає відповіді стосовно того, коли саме можна очікувати повернення делегації РФ до ПАРЄ, та як це відбуватиметься.

Раніше Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що Росія не повернеться до ПАРЄ у січні 2019 року через несплату щорічного членського внеску.

При цьому у грудні цього року регламентний комітет ПАРЄ повторно розгляне зміни до регламенту, які дозволять повернути російську делегацію - після того, як в асамблеъ не пройшла спроба повернути російську делегацію у жовтні.

У 2014 році через незаконну анексію Криму Росією резолюцією ПАРЄ російська делегація вперше була позбавлена права голосу, а її члени - права обіймати посади голів комітетів ПАРЄ та входити до складу моніторингових місій. На знак протесту з 2016 року Росія не бере участі у сесіях ПАРЄ.