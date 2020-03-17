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Во Франции все пешеходы и автомобилисты должны будут указывать причину передвижения

Во Франции все пешеходы и автомобилисты должны будут указывать причину передвижения

Киев  •  УНН

 • 12811 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Во Франции усилили ограничения передвижения людей из-за распространения коронавируса. Все пешеходы и автомобилисты должны будут должны заполнить документ и указать причину своего передвижения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Сегодня во Франции вступят в силу новые меры и ограничения, которые будут влиять на передвижение людей и их деятельность, поскольку случаи коронавируса в стране продолжают стремительно увеличиваться. Все передвижения транспортных средств и пешеходов по всей стране должны быть оправданы - это значит, что каждый человек для каждого передвижения должен заполнить документ с указанием причины движения", - заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Указано, что представители некоторых профессий смогут использовать справку с работы, которая будет считаться причиной для движения.

Например, журналисты смогут использовать редакционное удостоверение, поскольку информация позволяет противодействовать коронавирусу.

Также отмечается, что новые меры ввели после того, как президент Франции Эммануэль Макрон назвал пандемию войной и запретил все массовые собрания, в том числе, семейные.

"За последние две недели во Франции наблюдались резкие скачки количества случаев коронавируса, ежедневно сообщали о сотнях новых случаев. Сейчас это одна из стран с наибольшим количеством случаев, их количество составляет 6655", - сообщили в СМИ.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон вспоминая о коронавирусе заявил, что Франция находится в состоянии войны.

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