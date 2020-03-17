У Франції всі пішоходи та автомобілісти повинні будуть вказувати причину пересування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Франції посилили обмеження пересування людей через поширення коронавірусу. Всі пішоходи та автомобілісти повинні будуть заповнити документ та вказати причину свого пересування. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
"Сьогодні у Франції набудуть чинності нові заходи та обмеження, які впливатимуть на пересування людей та їхню діяльність, оскільки випадки коронавірусу в країні продовжують стрімко збільшуватись. Всі пересування транспортних засобів та пішоходів по всій країні повинні бути виправдані - це означає, що кожна людина для кожного пересування повинна заповнити документ із зазначенням причини руху”, - заявив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.
Вказано, що представники деяких професій зможуть використовувати довідку з роботи, яка буде вважатись причиною для руху.
Наприклад, журналісти зможуть використовувати редакційне посвідчення, оскільки інформація дозволяє протидіяти коронавірусу.
Також зазначається, що нові заходи ввели після того, як президент Франції Еммануель Макрон назвав пандемію війною і заборонив усі масові зібрання, в тому числі, сімейні.
"За останні два тижні у Франції спостерігалися різкі стрибки кількості випадків коронавірусу, щодня повідомляли про сотні нових випадків. Зараз це одна з країн з найбільшою кількістю випадків, їхня кількість становить 6 655”, - повідомили у ЗМІ.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон згадуючи про коронавірус заявив, що Франція знаходиться у стані війни.