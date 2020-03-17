Макрон про коронавірус у Франції: Ми знаходимось у стані війни
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Франція з метою стримування поширення коронавірусної інфекції запроваджує суттєве обмеження свободи пересування терміном щонайменше на 15 днів. Про відповідні заходи ввечері у понеділок, 16 березня, у телезверненні оголосив президент Франції Еммануель Макрон. Обмеження почнуть діяти з опівдня 17 березня, передає УНН із посиланням на DW.
За словами Макрона, жителям країни можна буде виходити з помешкань лише за покупками, на роботу та для отримання медичних послуг. ЄС 17 березня закриє свої зовнішні кордони, зазначив Макрон. “Усі поїздки між неєвропейськими країнами та Європейським Союзом будуть на 30 днів призупинені”, — сказав президент Франції, цитує агентство новин AFP.
Макрон також оголосив про відкладення усіх запланованих урядом реформ, у тому числі пенсійної. Також перенесуть другий тур місцевих виборів.
Президент Франції закликав жителів країни максимально скоротити соціальні контакти. Зустрітися з другом чи прогулятися в парку тепер неможливо, наголосив Макрон та пообіцяв штрафи порушникам. “Ми знаходимось у стані війни, війни за здоров’я”, — підкреслив президент Франції.
Ще 10 березня президент Франції казав, що його країна знаходиться на початковій стадії епідемії вірусу.
Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.
Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста - обмежать.
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Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.