Макрон про коронавирус во Франции: Мы находимся в состоянии войны

КИЕВ. 17 марта. УНН. Франция с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции вводит существенное ограничение свободы передвижения на срок не менее 15 дней. Об соответствующих мерах вечером в понедельник, 16 марта, в телеобращении объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Ограничения начнут действовать с полудня 17 марта, передает УНН со ссылкой на DW.