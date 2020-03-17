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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100571 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103788 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 105821 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104796 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 113465 просмотра

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Макрон про коронавирус во Франции: Мы находимся в состоянии войны

Макрон про коронавирус во Франции: Мы находимся в состоянии войны

Киев  •  УНН

 • 21095 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Франция с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции вводит существенное ограничение свободы передвижения на срок не менее 15 дней. Об соответствующих мерах вечером в понедельник, 16 марта, в телеобращении объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Ограничения начнут действовать с полудня 17 марта, передает УНН со ссылкой на DW.

По словам Макрона, жителям страны можно будет выходить из помещений только за покупками, на работу и для получения медицинских услуг. ЕС 17 марта закроет свои внешние границы, отметил Макрон. “Все поездки между неевропейскими странами и Европейским Союзом будут на 30 дней приостановлены”, — сказал президент Франции, цитирует агентство новостей AFP.

Макрон также объявил об отложении всех запланированных правительством реформ, в том числе пенсионной. Также перенесут второй тур местных выборов.

Президент Франции призвал жителей страны максимально сократить социальные контакты. Встретиться с другом или прогуляться в парке теперь невозможно, подчеркнул Макрон и пообещал штрафы нарушителям. “Мы находимся в состоянии войны, войны за здоровье”, — подчеркнул президент Франции.

Еще 10 марта президент Франции говорил, что его страна находится на начальной стадии эпидемии вируса.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.

Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

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