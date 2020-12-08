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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 19126 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 33795 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 52819 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 76787 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106075 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110605 просмотра

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Актуальное
Во Франции разбился вертолет с шестью людьми на борту

Во Франции разбился вертолет с шестью людьми на борту

Киев  •  УНН

 • 12538 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Вертолет, на борту которого находились шесть человек, разбился в Альпах во французском департаменте Савойя. Об этом сообщает в Twitter префектура региона, передает УНН.

По информации префектуры, речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы. На его борту находились четверо сотрудников службы и двое спасателей. Авария произошла на высоте 1,8 тыс. метров около 19:00 по парижскому времени (20:00 по времени Киева). Пилот успел подать сигнал тревоги и катапультироваться.

В поисках людей, находившихся в вертолете, были задействованы более 40 человек, три вертолета, а также другая техника.

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BFMTV со ссылкой на префекта Савойи передает, что в результате аварии пять человек погибли. Пилот выжил, но серьезно пострадал. Об этом также написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

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