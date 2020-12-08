У Франції розбився вертоліт з шістьма людьми на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Вертоліт, на борту якого перебували шість осіб, розбився в Альпах у французькому департаменті Савойя. Про це повідомляє в Twitter префектура регіону, передає УНН.
За інформацією префектури, мова йде про вертольоті французької повітряної навігаційної служби. На його борту знаходилися четверо співробітників служби і двоє рятувальників. Аварія сталася на висоті 1,8 тис. метрів близько 19:00 за паризьким часом (20:00 за часом Києва). Пілот встиг подати сигнал тривоги і катапультуватися.
У пошуках людей, що знаходилися в вертольоті, були задіяні понад 40 чоловік, три вертольоти, а також інша техніка.
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BFMTV з посиланням на префекта Савойї передає, що в результаті аварії п’ятеро людей загинули. Пілот вижив, але серйозно постраждав. Про це також написав в Twitter президент Франції Емманюель Макрон.