Впав з висоти: у Польщі на будівництві загинув українець
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У польському Вроцлаві на будівництві загинув українець. Повідомляється, що чоловік впав із висоти і був розчавлений важкими металічними елементами. Про це повідомляє УНН із посиланням на wroclaw.se.pl.
"Трагічна подія сталася на будівництві у Вроцлаві: українець, який працював на розвантаженні товарів, загинув на будівництві. За попередніми даними, чоловік впав із висоти і був розчавлений важкими металічними елементами", - пише видання.
Відзначається, що подія зі смертельними наслідками сталося у вівторок, 1 грудня, близько 10:00 на будівельному майданчику по вулиці Гранична у Вроцлаві.
Додається, що до місця події прилетів вертоліт Польської медичної авіації. Однак врятувати чоловіка не вдалося. Громадянин України помер від отриманих травм.
"Обставини події з'ясовуються у поліції під наглядом прокурора", - додає видання.
Нагадаємо, у Польщі сталося потрійне ДТП за участю мікроавтобусів, у результаті якого загинув 60-річний громадянин України, який був за кермом одного з них.