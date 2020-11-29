В Польше столкнулись три буса, погиб украинец

"Полицейские определяют точные обстоятельства смертельной аварии, которая произошла сегодня утром на трассе Майдан Новый - Марковичи. В результате лобового столкновения бусов 60-летний гражданин Украины в результате полученных травм погиб... По предварительным выводам полицейских, которые работают на месте происшествия, 29-летний водитель автобуса Fiat выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes, за рулем которого находился 60-летний гражданин Украины. 23-летний гражданин Украины, который также был за рулем микроавтобуса Mercedes въехал в бус, который стоял впереди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 60-летнего водителя доставили в больницу с серьезными травмами.

"Мужчина скончался в результате полученных травм. 29-летний водитель Fiat также оказался в больнице. Как установили полицейские, и он, и 23-летний мужчина были трезвыми. На данный момент точные обстоятельства и причины аварии устанавливаются", - указано в сообщении.

Напомним, в Польше на двух украинских студентов напали с ножом, они госпитализированы.