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У Польщі на двох українських студентів напали з ножем, їх госпіталізовано

У Польщі на двох українських студентів напали з ножем, їх госпіталізовано

Київ • УНН

 • 16859 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Польщі двоє українських студентів отримали ножові поранення, їх госпіталізували. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nowiny24.

“Напад з ножем у одній з квартир на проспекті Рейтана в Жешуві. Двоє українських студентів отримали поранення. Інцидент стався близько 3:00 в одній з квартир”, - повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що за словами молодшого аспіранта поліції Анни Іскжицької, в результаті використання небезпечного предмету двоє студентів з України були поранені.

“Студенти з травмами були доставлені до лікарні. Наразі хід цієї події перебуває під наглядом окружної прокуратури в Жешуві”, - сказала Анна Іскжицька.

За інформацією радіо RMF FM, інцидент стався в квартирі, яку винаймали троє молодих українців.

“Одного знайшли в непритомному стані в квартирі, а другого з безліччю ножових поранень перед будівлею. У квартирі були чіткі сліди бійки", - вказано у повідомленні.

Вказано, що поліція розшукує громадянина України Олександра Ситника, який може бути пов’язаний із цим інцидентом.

Нагадаємо, в Україні планують створити е-платформу для іноземних студентів.

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