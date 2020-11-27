У Польщі на двох українських студентів напали з ножем, їх госпіталізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Польщі двоє українських студентів отримали ножові поранення, їх госпіталізували. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nowiny24.
“Напад з ножем у одній з квартир на проспекті Рейтана в Жешуві. Двоє українських студентів отримали поранення. Інцидент стався близько 3:00 в одній з квартир”, - повідомили в ЗМІ.
Зазначається, що за словами молодшого аспіранта поліції Анни Іскжицької, в результаті використання небезпечного предмету двоє студентів з України були поранені.
“Студенти з травмами були доставлені до лікарні. Наразі хід цієї події перебуває під наглядом окружної прокуратури в Жешуві”, - сказала Анна Іскжицька.
За інформацією радіо RMF FM, інцидент стався в квартирі, яку винаймали троє молодих українців.
“Одного знайшли в непритомному стані в квартирі, а другого з безліччю ножових поранень перед будівлею. У квартирі були чіткі сліди бійки", - вказано у повідомленні.
Вказано, що поліція розшукує громадянина України Олександра Ситника, який може бути пов’язаний із цим інцидентом.
Нагадаємо, в Україні планують створити е-платформу для іноземних студентів.