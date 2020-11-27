В Польше на двух украинских студентов напали с ножом, они госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Польше двое украинских студентов получили ножевые ранения, их госпитализировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nowiny24.
"Нападение с ножом в одной из квартир на проспекте Рейтана в Жешуве. Двое украинских студентов получили ранения. Инцидент произошел около 3:00 в одной из квартир", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что по словам младшего аспиранта полиции Анны Искжицкой, в результате использования опасного предмета двое студентов из Украины были ранены.
"Студенты с травмами были доставлены в больницу. Сейчас ход этого события находится под наблюдением окружной прокуратуры в Жешуве", - сказала Анна Искжицкая.
По информации радио RMF FM, инцидент произошел в квартире, которую снимали трое молодых украинцев.
"Одного нашли в бессознательном состоянии в квартире, а второго с множеством ножевых ранений перед зданием. В квартире были четкие следы драки ", - указано в сообщении.
Указано, что полиция разыскивает гражданина Украины Александра Сытника, который может быть связан с этим инцидентом.
Напомним, в Украине планируют создать э-платформу для иностранных студентов.