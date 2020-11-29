У Польщі зіткнулись три буси, загинув українець

“Поліцейські визначають точні обставини смертельної аварії, яка сталася сьогодні вранці на трасі Майдан Новий - Марковичі. Внаслідок лобового зіткнення бусів 60-річний громадянин України в результаті отриманих травм загинув… За попередніми висновками поліцейських, які працюють на місці події, 29-річний водій буса Fiat виїхав на зустрічну смугу та допустив лобове зіткнення з бусом Mercedes, за кермом якого перебував 60-річний громадянин України. 23-річний громадянин України, який також керував бусом Mercedes, в’їхав в бус, який стояв попереду”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 60-річного водія доставили до лікарні з серйозними травмами.

“Чоловік помер внаслідок отриманих травм. 29-річний водій Fiat також опинився у лікарні. Як встановили поліцейські, і він, і 23-річний чоловік були тверезими. Наразі точні обставини та причини аварії встановлюються”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Польщі на двох українських студентів напали з ножем, їх госпіталізовано.