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3 марта, 21:00 • 110489 просмотра

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Упал с высоты: в Польше на строительстве погиб украинец

Упал с высоты: в Польше на строительстве погиб украинец

Киев  •  УНН

 • 16111 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В польском Вроцлаве на стройке погиб украинец. Сообщается, что мужчина упал с высоты и был раздавлен тяжелыми металлическими элементами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на wroclaw.se.pl.

"Трагическое событие произошло на строительстве во Вроцлаве: украинец, который работал на разгрузке товаров, погиб на стройке. По предварительным данным, мужчина упал с высоты и был раздавлен тяжелыми металлическими элементами", - пишет издание.

Отмечается, что событие со смертельным исходом произошло во вторник, 1 декабря, около 10:00 на строительной площадке по улице Гранична во Вроцлаве.

Добавляется, что к месту происшествия прилетел вертолет Польской медицинской авиации. Однако спасти мужчину не удалось. Гражданин Украины погиб от полученных травм.

"Обстоятельства происшествия выясняются в полиции под надзором прокурора", - добавляет издание.

Напомним, в Польше произошло тройное ДТП с участием микроавтобусов, в результате которого погиб 60-летний гражданин Украины, который был за рулем одного из них.

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