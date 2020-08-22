В Финляндии помолились за мир в Украине

“Финляндия помолилась за мир в Украине. 22 августа в храме св. Мэри в г. Хельсинки провели Божественную литургию по случаю 29-летия Независимости Украины, которую отправили душпастырь для украинцев греко-католиков Эстонии отец Роман Кич. Дипломаты посольства Украины и украинцы Финляндии молились об окончании войны, установлении мира и процветании нашего государства”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Днем Независимости. Он отметил, что за четверть века после провозглашения политической независимости Украины получила и религиозную независимость, получив Томос об автокефалии.