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Вселенський патріарх привітав українців із Днем Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Вселенський патріарх Варфоломій вітає українців з нагоди державного свята – Дня Незалежності. Він наголошує, що за чверть століття після проголошення політичної незалежності Україна здобула і релігійну незалежність, отримавши Томос про автокефалію. Про це повідомляє УНН із посиланням на текст відповідної заяви.

Вселенський патріарх привітав українців із Днем Незалежності

"У цей день ми щиро вітаємо благочестивий український народ з 29-ю річницею проголошення незалежності Української Держави... ми бажаємо, щоб боголюбивий український народ завжди пам’ятав про віру своїх предків, як сказано про це у посланні до євреїв: "Пам’ятайте наставникiв ваших, якi проповiдували вам слово боже, i, дивлячись на кончину життя їхнього, наслiдуйте вiру їхню", з тим, щоб Українська Держава процвітала у мирі та справедливості, у любові та єдності, у сподіванні таким чином на царство небесне. З цим розумінням даруємо всім вам - і цивільній, і церковній владі, і христолюбним збройним силам, і медичним співробітникам, і освітянам та всім громадянам доброї волі - наше патріарше благословення, бажаючи всім "усяке добре давання та дар досконалий походить згори від отця світил" (Якова 1:17) для процвітання та спасіння нашого любого українського народу", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося раніше в УНН, передача собору Святої Софії під мечеть: прем'єр Греції висловив підтримку патріарху Константинопольському. 

Українські Національні Новини

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