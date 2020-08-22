Вселенський патріарх привітав українців із Днем Незалежності

"У цей день ми щиро вітаємо благочестивий український народ з 29-ю річницею проголошення незалежності Української Держави... ми бажаємо, щоб боголюбивий український народ завжди пам’ятав про віру своїх предків, як сказано про це у посланні до євреїв: "Пам’ятайте наставникiв ваших, якi проповiдували вам слово боже, i, дивлячись на кончину життя їхнього, наслiдуйте вiру їхню", з тим, щоб Українська Держава процвітала у мирі та справедливості, у любові та єдності, у сподіванні таким чином на царство небесне. З цим розумінням даруємо всім вам - і цивільній, і церковній владі, і христолюбним збройним силам, і медичним співробітникам, і освітянам та всім громадянам доброї волі - наше патріарше благословення, бажаючи всім "усяке добре давання та дар досконалий походить згори від отця світил" (Якова 1:17) для процвітання та спасіння нашого любого українського народу", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося раніше в УНН, передача собору Святої Софії під мечеть: прем'єр Греції висловив підтримку патріарху Константинопольському.