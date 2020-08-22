Вселенский патриарх поздравил украинцев с Днем Независимости

"В этот день мы поздравляем благочестивый украинский народ с 29-й годовщиной провозглашения независимости Украинского Государства... Мы хотим, чтобы боголюбивый украинский народ всегда помнил о вере своих предков, как сказано об этом в послании к евреям: "Помните наставников ваших, которые проповедовали вам слово божие, и, смотря на кончину жизни их, подражайте веру их", с тем, чтобы Украинское Государство процветало в мире и справедливости, в любви и единстве, в надежде таким образом на царство небесное. С этим пониманием дарим всем вам - и гражданской и церковной власти, и христолюбивым вооруженным силам, и медицинским сотрудникам, и педагогам и всем гражданам доброй воли - наше патриаршее благословение, желая всем "всякое доброе придание и всякий дар совершенный, который нисходит свыше, от отца светов" (Иакова 1:17) для процветания и спасения нашего дорогого украинского народа", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее в УНН, передача собора Святой Софии в мечеть: премьер Греции выразил поддержку патриарху Константинопольскому.