Передача собору Святої Софії під мечеть: прем'єр Греції висловив підтримку патріарху Константинопольському

“Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс з острова Керкіра (Корфу), де він перебуває в поїздці, зв’язався з вселенським патріархом Варфоломієм і висловив йому свою солідарність і підтримку”, — йдеться в повідомленні.

Сам патріарх Варфоломій, Константинопольська православна церква, а також Елладська православна церква поки не зробили ніяких заяв з приводу намірів Анкари перетворити собор Святої Софії на мечеть. При цьому з гострою критикою рішення турецької влади виступили провідні політики Греції, а також політичні партії.

У п’ятницю Міцотакіс заявив, що Греція рішуче засуджує рішення Туреччини перетворити цей храм в мечеть. За словами прем’єра, цей акт вплине не тільки на відносини Туреччини з Грецією, але і на її відносини з Європейським союзом, ЮНЕСКО та світовою спільнотою в цілому. Офіційний представник грецького уряду Стеліос Пецас заявив в суботу в ефірі телеканалу Skai, що президент Туреччини допустив історичну помилку, прийнявши рішення перетворити собор Святої Софії з музею в мечеть, за це Туреччину чекають санкції. “Немає ніяких сумнівів у тому, що ми застосуємо санкції в якомусь вигляді”, — підкреслив Пецас, пояснивши, що питання буде поставлено на найближчому саміті ЄС, запланованому на 17-18 липня.